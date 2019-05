Rafinha Justus entrevista Sabrina Sato e cobra casamento com Duda Nagle: - Casa logo!

24/05/2019 | 13:11



O novo vídeo do canal do YouTube de Ticiane Pinheiro foi mais do que especial! A apresentadora resolveu mostrar detalhes e bastidores do chá de bebê que organizou para já entrar no clima da chegada de sua segunda filha, Manuella, que será fruto de seu casamento com César Tralli!

O mais legal do registro é que a filha mais velha de Tici, Rafaella Justus, deu uma de repórter e entrevistou algumas pessoas na festinha, como por exemplo, Sabrina Sato! A pequena mostrou toda a sua personalidade ao cobrar:

- Lembra que no casamento você pegou o buquê da minha mãe ? E até hoje você não casou!

Rindo muito, Sabrina responde:

- Olha, para você ter uma ideia: não está fácil casar! Mas eu realizei o maior sonho da minha vida que foi ter a Zoe. E eu torço todos os dias para a Zoe ter personalidade igual a você, ser linda, irreverente, que nem você.

Em seguida, no particular, Sabrina brincou:

- Olha para a câmera e fala assim: tio Duda [Nagle], para de enrolar a minha tia aqui.

A própria Rafinha mandou o recado e acrescentou:

- Casa logo!

Depois, em conversa com a avó, Helô Pinheiro, Rafinha, além de contar a história do apelido Biscoito, imaginou como será sua irmãzinha mais nova:

- Eu acho que ela vai ter olho verde e vai ser morena.

Em seguida, Tici abriu o jogo com a filha sobre ser mãe de dose dupla:

- Eu tô achando o máximo, porque eu aprendi tudo com você! Eu fui - e sou - uma mãe muito feliz, cuidando de você, então agora eu vou ter essa experiência com a Manu! Eu tô mais madura e eu sei que eu tenho uma ajudante muito especial!, disse, apontando para Rafinha.

A pequena, então, brincou dizendo que pode até ajudar a mãe, mas que não vai limpar o cocô da bebê!

- Cocô vai limpar sim, você limpa o cocô das suas bonecas, vai limpar o da Manu também!

Outro momento especial do vídeo é o encontro e a conversa de Tici com Ana Hickmann. Durante o papo, a morena explicou porque estava encostando sua barriga de grávida na amiga e deu a entender que Ana quer engravidar novamente:

- Eu tô fazendo uma corrente do bem aqui para ver se a Ana fica grávida logo! (...) Manuzinha chega e aí vem mais uma? Quem sabe?

Ana, então, concorda:

- Vai chegar pra mim e pra você, mais uma!