Ana Maria tenta arrancar spoiler de A Dona do Pedaço, mas Nívea Maria dispara: Quando falamos muito, a gente fala bobagem

24/05/2019 | 13:11



Nívea Maria e Marco Nanini participaram na manhã desta sexta-feira, dia 24, do programa Mais Você. Em bate-papo com Ana Maria Braga, os atores falaram sobre seus personagens em A Dona do Pedaço, nova novela das nove da TV Globo. O assunto, claro, girou em torno de Juliana Paes, que dá vida à protagonista Maria da Paz.

- Como mãe da Ju é a segunda novela. Com a Juliana é uma coisa de identificação muito grande. Ela é muito sensível, generosa. Juliana tem um olhar para o colega. Ela fala com o olhar, explicou Nívea, que interpreta Evelina, mãe de Maria da Paz, na trama.

A atriz, no entanto, evitou dar spoilers dos próximos capítulos. Ana Maria tentou descobrir os rumos de Evelina na trama, mas foi pega de surpresa com resposta da atriz.

- Ela promete que vai se comunicar com Maria da Paz assim que souber de alguma coisa, mesmo sendo contra e tendo medo dessa relação dela com Amadeu. Ela vai falar por telefone e vamos ver como a história vai se desenvolver. Quando falamos muito, a gente fala bobagem.

Nanini também falou sobre sua participação na trama, como Eusébio. Bem-humorado, ele brincou sobre como criar a personalidade do personagem:

- Foi um presente que o Walcyr me deu. Um personagem rico, cheio de nuances. Eu estou adorando esse papel, porém ele é um pouco irritado e isso me toma todos os dias. Eu fico agora irritado por pouca coisa. O personagem mexe com a gente, é um impulso, brincou o ator.

O personagem de Nanini ainda será responsável pela ideia que mudará a vida de Maria da Paz, que ficará rica com a venda de seus bolos:

- Ele vai cobrar por isso. Ele não vai ficar tranquilo, enfim, vocês vão ver... Vai ficar meio que de mal com ela por causa dessa história, despistou o ator.