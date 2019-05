Laudo revela a causa da morte de modelo da São Paulo Fashion Week

24/05/2019 | 11:11



A causa da morte do modelo Tales Soares foi divulgada. Ele passou mal durante desfile da marca Ocksa, durante a São Paulo Fashion Week, e caiu na passarela. Ele chegou a ser socorrido pelo bombeiros, mas já chegou sem vida ao hospital.

Um problema no coração foi o responsável pela tragédia, segundo o laudo que o G1 teve acesso. Os médicos legistas confirmaram uma doença cardíaca que levou a um edema pulmonar agudo, ou seja, um acúmulo de líquidos no pulmão. Os profissionais não identificaram qual foi a doença e acreditam que o modelo nem deveria saber que a possuía.

Antes do laudo sair, muitas pessoas especularam que o motivo da morte foi por causa de álcool, drogas ou anorexia. A irmã do modelo desmentiu essa versão e agora o laudo confirmou que não havia presença de substâncias químicas no corpo do jovem. O empresário de Tales também contou que o modelo realizou exames antes de desfilar na semana de moda, mas que nada havia sido diagnosticado.