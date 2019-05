Episódio do De Férias com o Ex tem climão entre participantes, remember entre ex e muito choro

24/05/2019 | 11:11



O De Férias com o Ex está seguindo sempre a mesma linha: pegação, briga, choro e mais pegação. E foi exatamente isso que rolou no episódio da última quinta-feira, dia 23. Com a chegada de Carol, ex de Gui Leonel, além do já conhecido date de boas-vindas, muitas dúvidas foram esclarecidas, uma vez que ela teve um relacionamento de infância que nunca foi 100% resolvido. Na casa chegou a hora de colocar tudo a limpo e decidir, de uma vez por todas, qual rumo seguir. Conversando com seu ex, os dois perceberam que não havia mais amor entre eles - e Gui continua não querendo beijar ninguém.

Isso, aliás, continua intrigando Tati Dias, que gostaria de trocar carícias com o boy e sempre é rejeitada.

- O que mais machuca a Tati é a interrogação na cabeça dela. Ela não sabe o que eu quero. A única certeza que ela tem é que eu não quero ela, afirma Gui.

Aliás, esse tema foi assunto de discórdia durante a festa que o tablet preparou. Gabriel abriu o jogo com Tati e falou o que o incomoda em relação a sua postura insistente com Gui, assim como os amigos da loira, que criticaram sua atitude na casa por conta de sua obsessão por Gui.

Mas voltando para o Gabriel, depois de assistir Tati se oferecendo a Gui e forçando a barra, e quando percebeu que ela recorreu ao carioca quando levou mais um fora, Gabriel não gostou de ser a segunda opção e iniciou um bate-boca com a veterana.

- Eu sou a sua segunda opção. Quem quer ser isso? O dia todo tu dando mole pro cara e depois vem pedir pra dormir comigo? O cara é bonito pra caralho, mas não te quer. E você chupa o caralho dele de um jeito que nunca chupou o meu, desabafou.

Já alterada e sem entender nada, ela disparou:

- Se a sua intenção era me machucar, você conseguiu. Eu não quero ouvir a sua verdade, eu tô cagando para a sua verdade, retrucou.

Após a ressaca passar e um novo dia chegar, Miguel e Bifão foram ver o pôr do sol em um incrível mirante, mas mesmo com as investidas do rapaz, nada demais aconteceu. Além disso, chegou a vez de Stefani escolher sua companhia pra suíte máster e Yasmin acabou se abalando e caindo no choro por ter sido deixada de lado nessa história, já que na festa uma estava de chamego com a outra. A veterana acreditava que sua amiga a escolheria para passar a noite com ela após uma conversa em que ela lhe havia prometido uma noite quente.

- Não tem o que fazer ou falar. Ninguém pode forçar ninguém a nada. Jamais num programa desses isso iria acontecer. Ela não iria se expor, disse Yasmin à Bifão. Stefani acabou levando seu ex para o quarto e os dois tiveram uma noite de amor.

Pior que tá não fica? É a vez de Gabi, Sarah e Carol irem para praia receber mais um ex. Quem será que está por vir?