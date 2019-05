Rainha Elizabeth II surpreende ao ir a supermercado

24/05/2019 | 11:11



Na última quarta-feira, dia 22, a Rainha Elizabeth II fez uma vista inesperada a um supermercado para celebrar o 150º aniversário da famosa rede britânica Sainsbury''''s. Ela, que tem 93 anos de idade, voltou no tempo ao conhecer uma réplica original do primeiro estabelecimento no Reino Unido e, de quebra, aprendeu um pouco mais sobre sua história.

Na ocasião, ela foi recebida pelo lorde John Sainsbury, bisneto do fundador da rede, John James Sainsbury, e visitou a réplica do local, que foi construído em 1869 na Drury Lane, em Londres, Inglaterra, e vendia apenas manteiga, leite e ovos.

Além disso, a rainha acompanhou a evolução da introdução do serviço de autoatendimento na década de 1950 ao uso de tecnologias modernas no supermercado. Agora, os clientes da rede britânica utilizam as máquinas de autoatendimento e pagam por meio do próprio celular.

A réplica do Sainsbury''''s original foi montada em Covent Garden, na região central de Londres, e, de acordo com as redes sociais oficiais do estabelecimento, ficará disponível durante uma semana, dando aos visitantes a oportunidade de conhecer 150 anos de sua história.