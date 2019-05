Atores de 'Um Maluco no Pedaço' se reúnem em estreia de 'Aladdin'

24/05/2019 | 10:59



O filme Aladdin estreou nesta quinta-feira, 23, e o evento de première, em Hollywood, tornou-se uma minirreunião de atores do seriado Um Maluco no Pedaço. Alfonso Ribeiro, que interpretou Carlton Banks, e Tatyana Ali, que deu vida a Ashley Banks, compareceram ao evento com suas famílias.

Os artistas se juntaram a Will Smith para prestigiar o lançamento do longa em que ele é o Gênio. "Ele está indo muito bem", disse Ribeiro sobre Smith ao USA Today.

Mas o encontro desses dois universos não ficou só no evento. Jamal Sims, coreógrafo de Aladdin, revelou que o tapete mágico, que se mexe com a ajuda de dançarinos em trajes de captura de movimento, faz a dança característica de Carlton Banks.

No ano passado, o ator Alfonso Ribeiro processou a empresa responsável pelo jogo Fortnite, Epic Games, por supostamente copiar a dança pela qual ficou conhecido em Um Maluco no Pedaço. Será que dessa vez ele fará o mesmo?

"Eu tenho que ligar para a Disney e ver se eles me devem alguma coisa", brincou ele. "Mas não, isso é ótimo, eu não sabia que o carpete pode dançar assim. Isso é legal."

Em entrevista ao The Ellen Show, Will Smith disse que buscou referências em Um Maluco no Pedaço para interpretar o Gênio em Aladdin. Além disso, o ator afirmou que "o hip-hop foi onde vi que poderia colocar minha própria assinatura, enquanto mantenho o valor nostálgico".