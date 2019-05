Após goleada para o Fluminense, Paulo Autuori pede demissão no Atlético Nacional

24/05/2019 | 10:56



A goleada por 4 a 1 do Fluminense sobre o Atlético Nacional, na quinta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela rodada de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana, foi a gota d´água para Paulo Autuori. Na manhã desta sexta, o clube da Colômbia anunciou a saída do treinador brasileiro, que estava no cargo desde janeiro deste ano.

"O Atlético Nacional relata que o professor Paulo Autuori renunciou como técnico da equipe profissional. O próximo jogo contra o Deportivo Cali, no domingo, pela quarta vez consecutiva, será liderado pelo técnico Alejandro Restrepo e seu assistente técnico, Nicolás Herazo. Ao Professor Paulo Autuori, agradecemos pelo seu trabalho e pela sua qualidade humana durante estes meses na instituição Verdolaga e desejamos o melhor sucesso no seu futuro", disse a nota oficial publicada pelo clube em seu site.

Além da goleada no Rio de Janeiro, Autuori vinha sofrendo críticas por conta dos maus resultados na temporada - o Atlético Nacional é o quarto e último colocado no seu grupo no quadrangular do Torneio Apertura da Colômbia. Está atrás de Deportivo Cali, Deportes Tolima e Junior Barranquilla. Na Copa Libertadores, o time parou na terceira fase preliminar, sendo eliminado pelo Libertad, do Paraguai.

O jogo de volta entre Atlético Nacional e Fluminense será disputado na próxima quarta-feira, no estádio Atanásio Girardot, em Medellín, na Colômbia. O clube brasileiro pode perder por até dois gols de diferença que garante vaga nas oitavas de final. Os colombianos se classificam se fizer 3 a 0 - há o critério do gol marcado fora de casa - e um 4 a 1 para a equipe colombiana leva a decisão para os pênaltis. Quem avançar encara o vencedor de Peñarol, do Uruguai, e Deportivo Cali.