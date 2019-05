Cade aprova maior fatia da CaixaPar no Banco Pan por exercício de opção de compra

24/05/2019 | 10:22



O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição, pela Caixa Participações (CaixaPar), de ações de emissão do Banco Pan atualmente detidas pelo Banco BTG. A decisão do Cade consta de despacho no Diário Oficial da União (DOU).

As empresas já exercem controle conjunto do Banco Pan, mas após a operação a fatia da CaixaPar na empresa será um pouco maior, passando de 38,8% para 41,7%.

O BTG, que antes tinha 50,6%, passa a deter também o mesmo porcentual de 41,7%. O outros 16,6% do Banco Pan estão distribuídos entre acionistas minoritários.

Conforme informações das empresas, a operação corresponde ao exercício de opção de compra pela Caixapar de ações do Banco Pan subscritas pelo BTG Pactual no aumento de capital de R$ 400 milhões, realizado em 2017.