De olho em Olimpíada em casa, Japão convoca jovens jogadores para a Copa América

24/05/2019 | 10:11



Convidado da organização e de volta à competição após 20 anos, o Japão será representado na Copa América, no Brasil, por um time formado em sua maioria por jovens jogadores, abaixo de 23 anos, já de olho na disputa dos Jogos Olímpicos de 2020, que serão realizados em casa, em Tóquio. Essa é a aposta do técnico Hajime Moriyasu, que está no cargo desde junho de 2018 e sonha com a medalha de ouro olímpica.

Dos 23 atletas convocados nesta sexta-feira, 13 jogarão pela primeira vez na seleção principal do Japão. Entre eles está o meia Takefusa Kubo, o mais jovem do elenco, que completará 18 anos no próximo dia 4. O jogador já atuou pela equipe juvenil do Barcelona, mas voltou ao país natal e hoje está no FC Tokyo.

"Quero que os jovens jogadores possam ter essa maravilhosa oportunidade, na Copa América, e possam se desenvolver pensando nos Jogos Olímpicos do ano que vem", disse Moriyasu, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva em Tóquio logo após o anúncio da convocação para a competição sul-americana. O Japão e o Catar são os convidados da Conmebol para completar a lista de 12 países na disputa de 14 de junho até 7 de julho.

Mas não é só de jovens que a seleção japonesa é formada para a Copa América. O treinador convocou alguns nomes experientes como o goleiro Eiji Kawashima, de 36 anos, que atua pelo Strasbourg, da França. O atacante Shinji Okazaki, com 50 gols em 116 jogos pelo time nacional, e o meia Gaku Shibasaki são os outros atletas com mais de 23 anos na lista de convocados.

Na Copa América, o Japão está no Grupo C e fará a sua estreia no dia 17 de junho contra o Chile, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Na sequência, três dias depois, terá pela frente o Uruguai, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. A fase de grupos será encerrada contra o Equador, no dia 24, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Confira a lista de convocados do Japão para a Copa América:

Goleiros - Eiji Kawashima (Strasbourg-FRA), Ryosuke Kojima (Oita Trinita) e Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima)

Defensores - Naomichi Ueda (Brugge-BEL), Kou Itakura (Groningen-HOL), Tomoki Iwata (Oita Trinita), Yugo Tatsuta (Shimizu S-Pulse), Teruki Hara (Sagan Tosu), Daiki Sugioka (Shonan Bellmare), Daiki Suga (Hokkaido Consadole Sapporo) e Takehiro Tomiyasu (Sint-Truidense-BEL)

Meio-campistas - Gaku Shibasaki (Getafe-ESP), Shoya Nakajima (Al Duhail-CAT), Yuta Nakayama (PEC Zwolle-HOL), Koji Miyoshi (Yokohama F Marinos), Tatsuya Ito (Hamburgo-ALE), Taishi Matsumoto (Sanfrecce Hiroshima), Kouta Watanabe (Tokyo Verdy), Hiroki Abe (Kashima Antlers) e Takefusa Kubo (FC Tokyo)

Atacantes - Shinji Okazaki (Leicester City-ING), Daizen Maeda (Matsumoto Yamaga) e Ayase Ueda (Hosei University)