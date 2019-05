Prova das Mulheres do Power Couple rende muitas alfinetadas entre Kamila Salgado e Paula Pequeno

24/05/2019 | 10:11



Quem está acompanhando Power Couple já percebeu que o clima entre os casais adversários está cada dia mais tenso. E a Prova das Mulheres da última quinta-feira, dia 23, provou mais uma vez isso.

Kamilla Salgado, por exemplo, voltou a falar de Alexandre Folhas e Paula Pequeno, já que os quatro tiveram uma discussão daquelas recentemente. Ela citou o casal como as pessoas que nem sempre falam a verdade, já que na prova as muheres precisavam tentar acertar o que os maridos haviam respondido em algumas perguntas sobre a casa.

- As coisas que eles falaram pra gente foram muito fortes. Eles nos ofenderam e até agora não falaram com a gente, não pediram desculpas. Nada aconteceu, declarou a jornalista.

Para Paula, o casal está emocionalmente abalado.

- Nosso foco é o jogo. Esse tipo de comentário está entrando por um ouvido e saindo por outro, respondeu a atleta.

Na prova, aliás, as cinco mulheres que completassem primeiro a disputa estariam entre as vencedoras. Camila Colombo foi uma delas e, ao fim da atividade, Gugu Liberato avisou a produtora que Lucas Salles ia contar quanto tinha apostado nela. Camila confessou que estava insegura.

- Estou com um pouco de medo, mas imagino que por ser um jogo de sorte, ele tenha apostado baixo, declarou.

O que ela não imaginava é que o valor seria tão baixo assim.

- Ah, vai?! Não, não, não. Não acredito. Zero não existe. É mentira. Sem comentários, né?, disparou.

O ator tentou se justificar e pediu desculpas para a mulher.

- Amor, perdão. Você ganhou, é isso que importa.

Mariana Felício foi outra que chamou a atenção na disputa, já que ela não teve muita sorte. As respostas da empresária para as perguntas de Gugu Liberato não coincidiram com as de Daniel Saullo.

- Nossa! Não acertei nenhuma do meu marido. Acertei mais dos outros, lamentou Mariana.

Mas o que chamou a atenção mesmo foi o climão que ficou na casa depois da prova entre Clara Maia e Nicole Bahls. As duas soltaram algumas indiretas no programa e a mulher de Marcelo Bimbi não gostou nadinha do que ouviu de Clara, dizendo que ela foi muito agressiva. Eita!