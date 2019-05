Kylie Jenner quebra silêncio sobre traição de BFF e Tristan Thompson e fonte revela para Khloé Kardashian: - As pernas dela estavam no meio dele

24/05/2019 | 10:11



Mais babados estão por vir na família Kardashian-Jenner! Desta vez, tudo foi por causa de Jordyn Woods, ex-melhor amiga de Kylie Jenner, e Tristan Thompson, ex-namorado de Khloé Kardashian.

A polêmica da vez surgiu pelo fato de Jordyn, próxima de todos do clã, ter ficado com Tristan em uma festa. O acontecimento abalou a amizade de anos das duas socialites, causou intrigas dentro da família de celebridades e deixou Khloé totalmente fora de si!

Tudo isso foi divulgado em um trailer para anunciar o que está por vir no reality Keeping Up With the Kardashians, estrelado pelas irmãs. No vídeo, aparece o momento em que uma pessoa, que flagrou a traição, dá a notícia para Khloé. Ela conta:

- Eu nem mesmo sei se deveria te falar isso. As pernas dela estavam no meio das pernas dele.

A traição aconteceu em fevereiro de 2019, durante uma festa de celebridades. Na época, Jordyn morava com Kylie e no vídeo é a primeira vez que a Jenner fala sobre o assunto:

- Ela f***u com tudo.

A matriarca do clã, Kris Jenner alertou sua filha Kylie sobre o futuro da relação que tinha com a amiga:

- Isso vai mudar a relação delas para sempre. Para você e Jordyn isso vai ser como um divórcio.

No final do vídeo, Kim Kardashian fala que um dia a irmã que foi traída irá explodir. Logo em seguida, Khloé aparece gritando descontroladamente no telefone. Ela estava chamando alguém de mentiroso. Será que era Tristan na ligação?