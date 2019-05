Obituário - 24 de maio de 2019

Ademir Medici

24/05/2019 | 08:59



Sexta-feira, 24 de maio de 2019

Santo André, quarta-feira, dia 22 de maio

João Manoel dos Reis Filho, 91. Natural de Guaxupé (MG). Residia no bairro São Mateus, em São Paulo (SP). Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eva Farber, 88. Natural de Porto Alegre (RS). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 22. Cemitério Israelita de Embu das Artes (SP).

Annacirema Aparecida Correa Ceragioli, 84. Natural de Garça (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Luiz Lotto, 81. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 22, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica, em São Caetano.

Belmiro Siqueira Vianna, 75. Natural de Jacareí (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Yoshimitsu Kaneko, 75. Natural de Bastos (SP). Residia no bairro Valparaíso, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Maria Juliana Ortega, 72. Natural de Pradópolis (SP). Residia no bairro Valparaíso, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sidney Tonietti, 69. Natural de São Caetano. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sueli Vale Preto, 66. Natural de Presidente Venceslau (SP). Residia no Jardim Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Matildes de Leles Martins Moraes, 64. Natural de Bom Jesus do Galho (MG). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 22. Cemitério Parque das Acácias.



Santo André, quinta-feira, dia 23 de maio

Cecília Rodrigues Caridade Pacheco, 83. Natural de Terra Roxa (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 23, em Santo André. Cemitério da Paz, no bairro do Morumbi, em São Paulo (SP).

Judite Barboza Vasconcelos, 79. Natural de São Bento do Una (PE). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Miotti, 75. Natural de São João da Boa Vissta (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Pereira da Cruz, 73. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Michelli Stanghini, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Cirlei Pereira, 62. Natural de Adamantina (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Francisco das Chagas Laudemiro Santos, 51. Natural de Isaias Coelho (PI). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Lombador. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, dia 24 de maio

Isa Muniz Moisés, 88. Natural de Lençóis Paulista (SP). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Hoje, dia 24 de maio. Jardim da Colina, em São Bernardo.



São Caetano

Maria Luiza Benedetti, 94. Natural de Piracicaba (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ereutildes Consani de Almeida, 85. Natural de Avaré (SP). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Lyia Rochelli Amaral, 84. Natural de Bálsamo (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 21. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria Apparecida Radin, 82. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 21. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Elza Menezes da Costa, 76. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Santa Maria. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Aparecida de Oliveira Ferreira, 70. Natural de Mandaguari (PR). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Secretária. Dia 22. Memorial Phoenix.

Sérgio Rodrigues, 65. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Moacir de Souza Marques, 64. Natural de Dourados (MS). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Vendedor. Dia 23, em Santo André. Cemitério Jardim da Paz, Embu das Artes (SP).

José Aparecido Alves da Silva, 62. Natural de Santa Rosa do Viterbo (SP). Residia no bairro São José. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Fátima Cristina Cavicchio de Freitas, 58. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Oliveira da Silva, 56. Natural de Anápolis (GO). Residia no bairro Oswaldo Cruz. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema, terça-feira, dia 21 de maio

Maria Neri de Jesus, 90. Natural de Paulistana (PI). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Dionilia Maria dos Anjos, 86. Natural de Seabra (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 21. Vale da Paz.

Tereza Sato, 84. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 21. Jardim da Colina.

Divaneth Oliveira da Silva, 79. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Severino Bernardino do Nascimento, 73. Natural de Umbuzeiro (PB). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Irene Ferreira da Silva Oliveira, 69. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Eliene Santos, 60. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

José Djacir Bezerra da Silva, 58. Natural de Camalu (PB). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 21. Cemitério de Monteiro (PB).

Genival dos Santos, 57. Natural de Coruripe (AL). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.



Diadema, quarta-feira, dia 22 de maio

Áurea Soares Bernardino, 79. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério da Saudade, em Piracicaba (SP).

Silbene Ferreira de Santana, 62. Natural de Itapetinga (BA). Residia na Vila Nogueira, em Santo André. Dia 22, em Santo André. Vale da Paz.

Marcos Simões Sampaio, 51. Natural de Diadema. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 22. Jardim da Colina.

Ingrid Brondino Amaro, 27. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Sete Praias, em Diadema. Dia 22. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).