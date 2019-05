24/05/2019 | 08:36



O presidente Jair Bolsonaro formaliza no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, dia 24, o envio ao Congresso Nacional do texto do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST) entre Brasil e Estados Unidos da América. O acordo foi assinado em 18 de março, durante viagem oficial de Bolsonaro a Washington, e refere-se à participação dos Estados Unidos em lançamentos a partir do Centro Espacial de Alcântara, no Estado no Maranhão.