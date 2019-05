6 cachoeiras na Serra da Canastra, em Minas Gerais

Redação



Quem gosta de aventura não pode deixar de conhecer as cachoeiras na Serra da Canastra, na região do sudoeste de Minas Gerais. O local abriga o Parque Nacional da Serra da Canastra, um destino de natureza exuberante que abrange as cidades de São Roque de Minas, Delfinópolis, Sacramento, São João Batista do Glória e Capitólio. Com quase 200 mil hectares, é o destino perfeito para quem curte ecoturismo.

6 Cachoeiras na Serra da Canastra

Quem conhece a Serra da Canastra se encanta com os cenários típicos de cerrado, com campos rupestres, vegetação de Mata Atlântica e cachoeiras. Em 2018, o lugar foi considerado – de acordo com o Observatório do Turismo de Minas Gerais – o ponto turístico mais visitado do estado, com mais de cem mil turistas.

O parque abriga diversas quedas d’água, que ultrapassam os cem metros de altura e formam paisagens atrativas para os turistas. Entre as cachoeiras, estima-se que são cerca de 30 catalogadas, sendo que algumas têm acesso liberado e outras estão disponíveis somente para contemplação.

Divulgação Vista da cachoeira na Serra da Canastra

Cachoeira Casca D’Anta

Com 186 metros de altura, a Casca D’Anta é a mais famosa da região e está listada entre as maiores quedas livres do Brasil. Para admirá-la e aproveitar o que a natureza tem a oferecer, é possível optar por dois roteiros.

O primeiro é pela parte baixa do parque, que tem uma trilha de cerca de um quilômetro até seu poço. De lá, dá para observar bem de perto toda a abundância da queda formada pelas águas do rio São Francisco.

Já a rota da parte alta oferece vista para o cânion, por onde o rio desce a serra, além de um mirante de onde é possível avistar parte da queda principal e algumas piscinas naturais.

Cachoeira da Chinela

Com fácil acesso de carro e uma trilha de menos de um quilômetro, a cachoeira, situada em uma propriedade particular, em Vargem Bonita, tem um poço profundo. O local é bom para banho e tem uma queda de 30 metros.

RPPN do Cerradão

A cachoeira do Cerradão fica em uma reserva Particular do Patrimônio Natural, localizada a cerca de dez quilômetros de São Roque de Minas. Com uma queda de 200 metros de altura, dividida em três lances, a formação tem poços profundos que são boas opções para os banhistas de plantão.

Cachoeira dos Rolinhos

A Cachoeira dos Rolinhos é a mais alta do Parque Nacional, com 300 metros. A água cai em forma de cascata, formando poços de até 50 metros de extensão. Para admirá-la, há um mirante com acesso fácil via uma trilha.

Cachoeira do Capão Forro

O conjunto fica a cerca de cinco quilômetros de São Roque de Minas e abrange cinco cachoeiras e piscinas naturais. A do Mato, uma das mais bonitas do conjunto, tem acesso a partir de uma caminhada de vinte minutos.

Poço das Orquídeas

A área pertencente à Cooperativa Agropecuária de São Roque de Minas é também conhecida como Lagoa dos Patos. A maior atração da imensa fazenda de quase 560 hectares é uma piscina natural arredondada, com praia de cascalho, pequena cachoeira e muitas árvores com orquídeas ao redor.

Onde ficar

O Hotel Chapadão da Canastra é a opção ideal para curtir um roteiro completo na região. A hospedagem ocupa um terreno de cinco mil metros quadrados, onde mais da metade é composta de jardins que chamam a atenção de seus visitantes.

Localizado à margem do Rio do Peixe, o local abriga pequenos animais silvestres e diversas espécies de pássaros. No total, são 24 apartamentos com uma área de 25 metros quadrados, com banheiro completo, frigobar, TV LED, telefone, ventilador e ar condicionado. Além disso, os quartos contam com varandas com vistas para a serra ou para o bosque.

Para o lazer, o hotel oferece piscina (adulto e infantil), hidromassagem aquecida, barzinho, salão de jogos, loja de artesanatos, videoteca, wifi e outros. De quebra, o Chapadão da Canastra disponibiliza veículos 4X4 para passeios nos melhores e mais procurados roteiros da Serra da Canastra.

