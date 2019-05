Os brinques de Cristiano Ronaldo

Nilton Valentim



24/05/2019 | 08:46



NILTON VALENTIM

niltonvalentim@dgabc.com.br



Jogador de futebol normalmente desfila com carrões pelas ruas das cidades. Quando se trata de Cristiano Ronaldo, essa paixão é ainda mais evidente. O português, eleito cinco vezes o melhor do mundo, tem uma garagem de coleção de carros tão diversificada quanto o seu repertório de jogadas.

CR7 mostra, por meio de seus veículos, que tem um gosto para lá de versátil. A garagem do craque abriga modelos de marcas que vão de Chevrolet a Bugatti. É possível encontrar SUVs, cupês e muitos superesportivos.

Modelos de alta performance são a verdadeira paixão do jogador da Juventus (Itália) e da seleção portuguesa, sendo o ponto em comum em todas as escolhas do jogador.

Os dois primeiros carrões do craque foram comprados em 2004, um Mercedes Benz Classe C Sport Coupe e um Mercedes C220 CDI. Aí a ‘frota’ começou a crescer na mesma proporção com que ele foi conquistando troféus e títulos.

Manter todos esses brinquedos custa caro. São cerca de R$ 400 mil ao ano só de seguro.

Mas o craque não se contenta apenas em ‘voar’ no asfalto. Ele também tem um jatinho Gulfstream G200, de R$ 76,5 milhões, para dez passageiros.

Veja alguns itens da coleção ao lado.