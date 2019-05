Nilton Valentim



24/05/2019 | 14:25



É possível que um carro de quase cinco metros de comprimento tenha consumo semelhante ao de um popular com motor 1.0? Se for o RAV da Toyota, com tecnologia híbrida, sim. O SUV, que chega à quinta geração, utiliza quatro propulsores, um a gasolina e outros três elétricos, que produzem juntos 222 cavalos de potência e possibilitam ao ‘grandão’ percorrer 14,3 quilômetros com um litro na estrada e 12,8 na cidade.

Segundo a montadora, o carro, produzido nas fábricas de Takaoka e Nagakusa, no Japão, introduz quatro grandes mudanças que implicam em uma melhoria substancial de seus principais atributos (design, equipamento, conforto, desempenho e segurança). O RAV4 é comercializado no mundo desde 1994.

O modelo chega à rede de concessionárias no dia 13 de junho de 2019 e estará disponível em duas versões, S Hybrid e SX Hybrid, os preços são de R$ 165.990 e R$ 179.990, respectivamente.

A nova geração do RAV4 Hybrid é construída sobre a plataforma denominada GA-K (mesma do Camry).

O utilitário tem sistema de propulsão híbrido autorrecarregável exclusivo, além de transmissão automática HEV Transaxle (transmissão variável contínua) e tração sob demanda inteligente nas quatro rodas AWD.

A versão de entrada S Hybrid chega com sete airbags, faróis de LED com ajuste automático de altura, bancos com partes revestidas em couro, bancos dianteiros com um sistema de ventilação, banco do motorista com memória para duas posições, além da regulagem elétrica de seis posições, sistema de áudio com tela de LCD sensível ao toque de 7”, combinando com o painel de instrumentos de TFT de 7”, sistema de acionamento e desligamento do motor por botão, rodas de liga leve de 18”, controle de climatização digital automático dual-zone, com saída para os bancos traseiros, e sistema S-flow, freio de estacionamento eletrônico e função Hold, controle eletrônico de tração, de assistência de subida em rampa, controle eletrônico de estabilidade, dentre outros.

A versão SX Hybrid vem com todos esses equipamentos, e ainda teto solar, carregador de celular sem fio ou por indução, abertura e fechamento elétrico da tampa do porta-malas com acionamento interno ou por sensor de movimento (passando o pé por debaixo do para-choque traseiro), sistema de transmissão com função paddle shift (borboletas) e pacote de segurança ativo Toyota Safety Sense, um radar de ondas milimétricas combinado com uma câmera para detectar uma variedade de perigos e alertar o motorista.

Os novos faróis dianteiros contam com tecnologia LED, luzes diurnas LED DRL, nivelamento automático de altura e sensor crepuscular e criam uma sensação de maior robustez e uma aparência mais refinada e agressiva ao modelo.

Os faróis traseiros LED poligonais, combinados com o design trapezoidal da parte traseira do veículo, enfatizam uma sensação de amplitude e uma postura firme.

O carro tem rodas de liga leve de 18 polegadas (225/60R18).