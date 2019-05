Fortaleza bate Botafogo-PB e fica perto do título da Copa do Nordeste

23/05/2019 | 23:35



Com gol de Wellington Paulista, ex-atacante de Cruzeiro e Palmeiras, o Fortaleza largou na frente na briga pelo título inédito da Copa do Nordeste ao vencer o Botafogo-PB pelo placar de 1 a 0, em partida realizada na noite desta quinta-feira, na Arena Castelão, pela partida de ida da decisão.

O resultado faz o Fortaleza jogar por um empate no duelo de volta, marcado para a próxima quarta-feira, às 20h, no Almeidão. Uma vitória por um gol de diferença em favor do Botafogo levará a partida para os pênaltis.

Mais do que a taça, a conquista do título vale R$ 1 milhão de premiação, além da vaga direta às oitavas de final da Copa do Brasil de 2020.

O primeiro tempo foi de poucas chances. O Botafogo apostou no contra-ataque para surpreender o Fortaleza, chegou a avançar duas vezes com perigo, mas pecou no último passe e pouco ameaçou o goleiro Saulo. O Fortaleza, por sua vez, teve a posse de bola, mas também não conseguiu transformar a superioridade em gol.

A melhor chance foi aos 17 minutos. Tinga recebeu dentro da área e cabeceou à queima-roupa em cima de Saulo, que salvou o Botafogo. Fora isso, apenas uma tentativa de Romarinho no final da etapa inicial, mas novamente o goleiro da equipe paraibana ficou com a bola.

O panorama do segundo tempo não foi diferente. O Botafogo se fechou completamente e acabou sendo empurrado para o seu campo de defesa. O Fortaleza insistiu e começou a desperdiçar boas oportunidades, como no chute de Romarinho, que desviou em Enercino e saiu pela linha de fundo.

Aos 33 minutos, o Fortaleza enfim fez "explodir" o Castelão. Após bela jogada de Edinho, Wellington Paulista recebeu dentro da área e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Mesmo após o gol, o time cearense continuou melhor e saiu para o abafar para tentar ampliar o placar.

O jogo ficou aberto nos minutos finais, com as duas equipes buscando o gol. Mas ambas esbarram na defesa. Melhor para o Fortaleza, que largou na frente na briga pelo título.