Evento social oferece orientação jurídica gratuita no Nova Gerty

Da Redação



23/05/2019 | 21:42



Um dos diversos serviços gratuitos ofertados pelo Diário nos Bairros, amanhã, será a orientação jurídica com profissionais da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Caetano. Durante o evento, que será realizado das 9h às 15h, moradores do bairro Nova Gerty terão a oportunidade de tirar dúvidas sobre temas como pensão alimentícia, direitos trabalhistas, entre outros, na EE Padre Alexandre Grigolli.

Outra opção para as famílias que participarão da ação social promovida pelo Diário será palestra com profissionais da Enel sobre os cuidados com a fiação elétrica dentro de casa e nas vias públicas. O objetivo do encontro é passar informações aos moradores para que acidentes sejam evitados. Entre as dicas levadas pelos técnicos, estão não sobrecarregar as tomadas das residências com a ligação de vários aparelhos.

Trata-se da primeira edição do ano do Diário nos Bairros, a 14ª da história do evento. A expectativa é a de que seja garantido suporte gratuito nas áreas de lazer, cultura, esporte, educação, saúde e serviços diversos. Ao fim das atividades, é realizado sorteio de cestas básicas para as famílias participantes.

Conforme a diretora da unidade de ensino estadual, Ana Maria Nogueira, a ação social beneficiará os 674 alunos da escola e suas famílias, já que muitos estão em situação de vulnerabilidade.