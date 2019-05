Metodista e trabalhadores selam acordo que pôs fim à greve

Da Redação



24/05/2019



O Sinpro-ABC (Sindicato dos Professores do Grande ABC) e a Universidade Metodista de São Bernardo selaram acordo durante audiência de conciliação realizada no TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho) da 2ª Região na quarta-feira. Os profissionais já haviam encerrado a greve – iniciada em 29 de abril – na segunda-feira, no entanto, aguardavam a formalização das propostas apresentadas pela instituição de ensino superior perante a Justiça.

Com a mediação do vice-presidente judicial, desembargador Rafael Pugliese, a categoria aceitou os termos apresentados pela Metodista. Como parte do acordo, a instituição se obriga a pagar integralmente os salários de abril até o dia 6 de junho, os salários de maio até 30 de junho e os salários de junho até o dia 10 de julho. Compromete-se, também, a não dispensar os empregados, sem justa causa, pelo prazo de 90 dias, ressalvadas as condições específicas previstas na convenção coletiva. A universidade garante que as obrigações assumidas em relação aos trabalhadores representados pelo sindicato serão estendidas a todos os funcionários.

Sobre o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), cujo depósito está em atraso desde 2015, ficou definido que a instituição fará novo parcelamento.