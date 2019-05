S.Caetano amplia em 30% auxílio ao transporte escolar

Aline Melo

24/05/2019 | 07:00



O prefeito de São Caetano em exercício, Beto Vidoski (PSDB), sancionou, na manhã de ontem, projeto de lei que amplia em 30% o valor do auxílio destinado ao transporte escolar. O valor do benefício passa de R$ 100 para R$ 130. Instituído em 2010, o programa atende até 1.500 alunos da rede municipal e não havia sido reajustado desde então.

As inscrições para receber o benefício neste ano começam na segunda-feira e seguem até o dia 3 de junho. Os pais e responsáveis devem cadastrar os alunos no site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br).

Após a entrega da documentação, o benefício é liberado em até 30 dias.

Podem se inscrever estudantes da educação infantil ao ensino fundamental que morem em São Caetano há pelo menos dois anos, residam no mínimo a 600 metros da escola, com renda familiar de até quatro salários mínimos (R$ 3.816).

“O prefeito (José) Auricchio (Júnior) me pediu que mantivesse a agilidade com que as coisas têm acontecido na Prefeitura e, por isso, fiz questão de já sancionar hoje (ontem) a lei que foi aprovada, por unanimidade, na Câmara Municipal (na terça-feira)”, observa Vidoski. Os pagamentos serão retroativos ao mês de março.

A Prefeitura de São Caetano deu mais um passo no processo de implantação de unidade da farmácia de alto custo na cidade. A descentralização do serviço no Grande ABC, que até esta semana só funcionava no Hospital Mário Covas, em Santo André, é uma demanda discutida há mais de oito anos e, na segunda-feira, foi inaugurado posto no Poupatempo de São Bernardo.

Segundo a secretária de Saúde de São Caetano, Regina Maura Zetone, equipe do governo estadual já vistoriou e aprovou o espaço onde a farmácia será implementada, dentro do Atende Fácil. “Teremos quatro guichês para a dispensação dos medicamentos e outros dois para entrada de novos processos”, explica.

Atualmente, São Caetano conta com 4.000 pessoas que retiram medicamentos de alto custo no Hospital Mário Covas. A expectativa da administração é a de que esse número aumente após a abertura do posto na cidade. “Com o serviço de retirada mais perto de casa, muitos pacientes vão se motivar a também fazer a solicitação”, avaliou a secretária.

Regina afirmou que entre 30 e 45 dias toda a parte burocrática que compete a São Caetano já vai estar concluída. “Teremos que contratar mais funcionários, cerca de 20, e também apresentar e aguardar aprovação do plano de trabalho e gastos enviado ao governo estadual”, detalha.

A administração pretende criar serviço de entrega domiciliar para os pacientes com dificuldades de locomoção.

Mediado pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, o projeto de descentralização da farmácia de alto custo pretende expandir o serviço para o Poupatempo de Santo André, contemplando, também, moradores de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.