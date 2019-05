Ex-Ponte, Igor Henrique aguarda regularização para estrear pelo Guarani

23/05/2019 | 19:11



Anunciado na semana passada depois de ter defendido a rival Ponte Preta no Paulistão, o volante Igor Henrique vive a expectativa de fazer sua estreia com a camisa do Guarani na próxima terça-feira, contra o Brasil de Pelotas, em Campinas, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Treinando normalmente com os novos companheiros desde que chegou ao Brinco de Ouro, Igor Henrique espera ter deixado para trás as lesões que o prejudicaram no início do ano, quando não conseguiu ter uma sequência na Ponte.

"Estou trabalhando forte nestes últimos dias e vivendo a expectativa para fazer a minha estreia com a camisa do Guarani o quanto antes. Venho me dedicando ao máximo nos treinos para fazer uma grande disputa com a camisa do Guarani. Vou focar tudo em ajudar o grupo a conquistar seus objetivos na Série B", destacou Igor Henrique.

Além do volante, o técnico Vinícius Eutrópio pode ter o reforço do atacante Fernando Viana, que não enfrentou o Criciúma por conta de um trauma no joelho. Desfalque certo é o atacante Mateusinho, expulso na última rodada.

Na 15ª colocação, com cinco pontos, o Guarani corre o risco de entrar na zona de rebaixamento no encerramento na quinta rodada.