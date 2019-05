Millie Bobby Brown canta música de Amy Winehouse e recebe elogios

23/05/2019 | 18:40



A atriz Millie Bobby Brown, 15, conhecida por seu trabalho na série Stranger Things, chamou atenção por seu talento ao cantar uma música de Amy Winehouse no The Tonight Show, de Jimmy Fallon, na noite da última quarta-feira, 22.

Millie entoa alguns versos de You Know I'm No Good, música do álbum Back to Black lançado em 2006, e é aplaudida pela plateia e pelo apresentador. Antes, havia sido um exibido da atriz, quando ainda era uma criança bastante pequena, cantando outra música da cantora.

Amy Winehouse morreu em 23 de julho de 2011, aos 27 anos de idade, em Londres. Um laudo indicou que a morte foi "resultado de intoxicação por álcool".

Assista ao momento em que Millie Bobby Brown canta a música de Amy Winehouse abaixo:

