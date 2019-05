23/05/2019 | 18:11



Anitta lançou, em abril, seu álbum audiovisual Kisses, que conta com dez músicas e dez videoclipes, e o projeto ainda está dando o que falar! Agora, a cantora decidiu mostrar, em seu Instagram, algumas fotos dos bastidores do vídeo de Tu y Yo, parceria com o jamaicano Chris Marshall.

Nas fotos, Anitta aparece sensualizando na praia de biquíni, e um dos comentários chamou a atenção dos internautas. O DJ Diplo, que já trabalhou com a cantora em Sua Cara, escreveu:

Eu tenho essa mesma roupa!

É claro que os seguidores de Anitta entraram na brincadeira, né? Vários fãs mandaram respostas ao DJ:

Aposto que fica bem melhor em você!

Você deve ficar muito gato nessa roupa!