Maria Beatriz Vaccari



23/05/2019 | 16:18

Diferentemente das motocicletas tradicionais, as scooters permitem que o condutor posicione as pernas à frente de seu tronco, com os pés apoiados sobre uma plataforma. Esse tipo de veículo, também conhecido como motoneta, ficou famoso graças às marcas Vespa e Lambreta. Normalmente, os modelos têm pinturas em tons vibrantes e visuais retrô. Na galeria, veja algumas das scooters mais charmosas do mundo.

Scooters mais charmosas do mundo