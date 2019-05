Histórias sob a luz da Lua

Richard Molina/Especial para o Diário



24/05/2019 | 07:11



A Lua Cheia vai deixar de ser protagonista da noite de hoje para virar apenas holofote. É que Santo André vai se tornar a cidade da contação de histórias com a segunda edição da Noite de Narrativas, projeto encabeçado pelas escolas Pequeñitos, Jardim dos Pequeñitos e Il Sole, que vai se espalhar por diversos pontos públicos da cidade em eventos simultâneos, às 20h (veja os endereços no quadro ao lado).

A ideia surgiu inspirada no município italiano de Reggio Emilia, em que evento semelhante, chamado de Reggio Narra, é realizado desde 2006. A primeira edição no Brasil, em 2018, foi pequena e só em alguns pontos de Santo André. Este ano a parceria com a Secretaria de Cultura possibilitou o uso de espaços públicos como o Paço Municipal e o Parque Celso Daniel. Valéria Andreetto, diretora da Jardim dos Pequeñitos/Il Sole, disse que esses locais não foram escolhidos à toa. “Optamos pelos parques públicos porque julgamos que é importante para os alunos essa vivência na cidade, para se sentirem pertencentes a ela”, conta. “Santo André é nossa e precisamos usufruir disso.”

No evento tanto arte-educadores quanto pessoas comuns vão passar adiante memória e cultura em forma de contos, dos mais variados. Segundo Valéria, parceiros, pais, alunos e até os munícipes vão participar. “É um projeto cultural em que acreditamos muito. Narrar é um ato de criatividade.”

Na Cia do Nó, por exemplo, vão ser contadas histórias de refugiados. Em outros lugares também serão narrados contos indígenas, árabes e africanos. “Contar histórias é uma forma de acesso, acessar o outro através da arte milenar da tradição oral”, explica a co-organizadora Franciele Tatiane.

As apresentações serão acompanhadas também de performances de música e dança. “São outras formas de contar histórias, criar conexões entre as artes”, completa Tatiane.

As organizadoras esperam que a iniciativa cresça nos próximos anos e acresça no status do município. “Queremos transformar Santo André na ‘cidade das histórias’. Permitir às pessoas entender que as narrações podem ser inventadas, relembradas, de família e de todas as formas”, conclui Tatiane.

Para esta edição são esperadas cerca de 1.200 pessoas entre todos os nove espaços de narrativas pela cidade. Para participar é preciso se inscrever através do link http://twixar.me/3j0n, até as 19h de hoje. Mimos também serão distribuídos nos locais.