Estado lança 11 polos de desenvolvimento e Grande ABC é contemplado em dois deles

Soraia Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



23/05/2019 | 15:20



O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou hoje o lançamento de 11 polos de desenvolvimento econômico que contarão com pacotes de benefícios setoriais para a indústria. Dois deles, que envolvem os segmentos automotivo e químico, borracha e plástico, incluirão o Grande ABC.

A ideia é mapear os principais segmentos industriais paulistas, identificar as demandas de cada um deles e os entraves que seguram o crescimento para estimulá-los a partir de seis pliares: qualificação de mão de obra; acesso a financiamento competitivo; desburocratização do ambiente de negócios; simplificação tributária e unificação de impostos; melhoria de infraestrutura a partir da desestatização e privatização de rodovias, ferrovias, hidrovias e porto; e investimento em pesquisa, ciência e tecnologia.

No caso do Grande ABC, conforme explicou a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, um dos objetivos é identificar as demandas de capacitação de trabalhadores por parte das indústrias automotivas. "Você entrou recentemente em uma linha de produção de montadora? A quantidade de robôs é impressionante. Existe a demanda por um outro perfil de profissional, que entenda de tecnologia, para atuar no chão de fábrica. Por exemplo, há técnicos de manutenção que ganham até R$ 11 mil por mês. E nós vamos identificar essas necessidades e alinhar com a oferta de cursos técnicos com as Fatecs e Etecs, porque às vezes o curso oferecido não tem procura e o que é preciso não é disponibilizado", explicou. "E tudo isso é fundamental para o crescimento da nossa economia."

Conforme a secretária, também serão fortalecidas parcerias com o Sebrae para a formação de empreendedores na região. O plano prevê, ainda, ampliar a oferta de microcrédito por meio do Banco do Povo Paulista, disponibilizado pelas prefeituras.

Em dois meses sairá o resultado do mapeamento e das necessidades de cada polo para então iniciar o processo de otimização das cadeias produtivas.

FORD - Doria voltou a afirmar que o resultado acerca da negociação para a compra da planta da Ford em São Bernardo e a manutenção dos 2.800 postos de trabalho diretos será anunciado em 15 dias. "Tudo indica para o não fechamento da fábrica", disse. O governador destacou o papel do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC para desfecho positivo, após cinco semanas de diálogos constantes, para construir acordo a quatro mãos, apesar de a entidade ter abrigado o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) no dia de sua prisão. "É preciso deixar de lado partidarismos e ideologias para focar na geração de empregos."

Ele também exaltou a negociação que contou com a intermediação do governo para a permanência da GM no Estado, com aporte de R$ 10 bilhões nas plantas de São Caetano e São José dos Campos entre 2020 e 2024 e a geração de 1.200 postos de trabalho no período.

Citou, ainda, anúncio que a Scania fez na terça-feira acerca de investimento de R$ 1,4 bilhão no mesmo intervalo em São Bernardo, com, segundo ele, a geração de 400 empregos - informação ainda não confirmada pela montadora, mas necessária para a adesão ao Incentivauto, programa estadual cujas regras serão divulgadas em 15 dias e que reduz o ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) em até 25% para aportes de R$ 1 bilhão a R$ 10 bilhões e geração mínima de 400 postos de trabalho.