Ônibus das Spice Girls pode ser alugado pelo Airbnb; veja fotos

Redação



23/05/2019 | 15:18

O Airbnb anunciou uma hospedagem inusitada — e famosa — em sua plataforma. Agora é possível alugar o ônibus das Spice Girls. Trata-se do veículo que foi utilizado nas gravações do filme “Spice World”, de 1997. O modelo foi anunciado por uma fã do grupo musical e está disponível para uma pernoite entre os dias 14 e 15 de junho no Wembley Park, em Londres.

Detalhes ônibus das Spice Girls

Pintado com as cores da bandeira do Reino Unido, o ônibus de dois andares possui uma área de estar com ícones do país e do famoso quarteto, como o luminoso escrito “Girl Power”. Também há revistas e CDs dos anos 1990 para ajudar a recriar a atmosfera da década. No andar superior há um closet e um quarto confortável para os hóspedes do Spice Bus.

“As Spice Girls foram a minha obsessão de infância. Meus pais tiveram que aturar meus shows desafinados cantando como a Baby Spice, e eu devo ter assistido ao filme “Spice World” centenas de vezes e nunca deixei de gostar delas. Quando meu chefe mencionou que estava pensando em comprar o Spice Bus, fiquei desesperada para fazer parte da reforma dele. Trabalhamos duro nos últimos meses para transformar o ônibus em um lar, mantendo seu legado, e estou muito empolgada para abri-lo ao público com o apoio do Airbnb”, afirmou Suzanne Godley, a responsável pelo veículo.

Regras

Veja quais são as regas para quem deseja se hospedar no ônibus.

Máximo de três hóspedes;

Proibido animais de estimação;

Proibido fumar;

Dress Code: anos 90;

Permitido jeans total;

Girl Power é essencial;

Selfies no banco do motorista são incentivadas;

Obrigatório cantar “Goodbye” no checkout.

Na galeria, confira os detalhes do ônibus das Spice Girls.