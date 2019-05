Doria diz esperar anunciar em 15 dias definição sobre fábrica da Ford no Grande ABC

23/05/2019 | 14:15



O governador de São Paulo, João Doria, disse nesta quinta-feira, 23, que espera anunciar em 15 dias o não fechamento da fábrica da Ford no ABC. "Esperamos anunciar em 15 dias uma definição", afirmou.

A Ford anunciou em fevereiro que fecharia ao longo de 2019 as atividades da fábrica de São Bernardo do Campo. Após o anúncio, o governo do Estado passou a ajudar na busca por possíveis interessados com comprar a instalação para mantê-la em atividade e preservar os empregos. A Ford recebeu o interesse de algumas montadoras e, por enquanto, a Caoa é a que mantém negociação mais avançada.

Ao anunciar a criação de polos de desenvolvimento em São Paulo nesta quinta-feira, Doria também defendeu a privatização do Porto de Santos, cujo processo, segundo ele, deve ser anunciado no segundo semestre pelo governo federal.