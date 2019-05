Da Redação, com assessoria



23/05/2019 | 14:18

O esportivo BMW i8 se transformou em uma obra de arte. O responsável por este feito foi o renomado pintor e escultor alemão Thomas Scheibitz, que usou o modelo de seu amigo Bernd Heusinger como tela de pintura.

Pintura do BMW i8

Conhecido por criar novas combinações ao utilizar pinturas e esculturas coloridas entre suas referências, Scheibitz aplicou no veículo esquemas de cores na forma de elementos estilísticos, criando uma categoria de imagens que se encaixam nas curvas da carroceria.

Além desta característica, o artista usou o fluxo dinâmico das linhas externas do i8 para realçar a superfície do esportivo. Ele realça esta ideia criando um diálogo visual entre a estrutura de carbono do cupê híbrido com a textura da tela de pintura.

Originalmente, a intenção de criar uma escultura sobre rodas se baseou em uma pintura em pequena escala concebida por Scheibitz em 2017. Fragmentos digitalizados e ampliados desta mesma obra podem ser vistos, agora, em vários contextos sobre a carroceria do BMW i8. O esportivo híbrido está em exposição, desde o último dia 18, na galeria do artista situada em Berlim, na Alemanha.

Customizações

E por falar em carros customizados, confira alguns modelos tunados na galeria a seguir.