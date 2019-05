The Long Night foi o episódio de Game of Thrones mais usado em golpes online

Da Redação, com assessoria



23/05/2019 | 14:18

A última temporada de Game of Thrones não só teve um pico de espectadores, mas também de atividades criminosas. De acordo com a Kaspersky Lab, a estreia de cada episódio foi acompanhada de uma longa sequência de ataques contra os internautas que tentavam baixar o episódio recém-lançado, mas acabavam fazendo o download de malware disfarçados.

Alguns capítulos mostraram-se significativamente mais perigosos do que outros. É o caso do terceiro episódio (The Long Night), que desencadeou o maior número de tentativas de ataques, com pico de 3 mil por dia. Muito provavelmente isso ocorreu por ser considerada a maior batalha já filmada da indústria cinematográfica.

Depois de rastrear atividades maliciosas durante toda a oitava temporada, os pesquisadores da Kaspersky Lab descobriram que o número médio diário de ataques envolvendo malware disfarçado do novo episódio de Game of Thrones girava em torno de 400. Esse valor saltava para 1.200 depois de três a quatro dias do lançamento. Isto demonstra um crescimento na atividade maliciosa dos cibercriminosos.

Outro vetor de ataque associado ao Game of Thrones são os sites de streaming que convidam os usuários a assistir gratuitamente aos episódios recém-lançados da série, mas que, na verdade, são projetados para extrair dados confidenciais dos usuários. Normalmente, o ícone do player mostra uma cena do programa de TV e redireciona a vítima para uma página de registro, solicitando posteriormente detalhes do cartão bancário, alegando que é apenas para fins de validação.

Para evitar ser vítima de golpistas:

– Evite sites questionáveis, especialmente aqueles que distribuem conteúdo pirata;

– Não insira informações, principalmente dados de cartão de crédito, em um site no qual você não tenha motivos para confiar;

– Não use a mesma senha para diferentes páginas da web. Para facilitar a memorização de diferentes acessos, utilize um gerenciador de senhas em seu lugar;

– Use uma solução de segurança confiável com proteção contra golpes online e phishing.

