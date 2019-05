Após rumores de briga, Simone posta foto e se declara ao marido: Uma história de amor

23/05/2019 | 14:11



Kaká, o marido de Simone, não foi o padrinho de casamento do Carlinhos Maia com Lucas Guimarães e, por isso, começaram na internet burburinhos de que isso ocorreu por conta de uma briga séria que ele teve com a sertaneja e o que não faltaram foram comentários do tipo:

Pelo amor de Deus, não me diga que você e o Kaká estão separados. Vocês são um baita casal que eu admiro pacas.

Kaká e Simone brigaram feio antes do casamento e até a aliança ele tirou porque a relação dos dois tinha acabado. Durante a festa, o Lucas e o Carlinhos chamaram os dois de canto e os fizeram conversar. Parece que os dois se entenderam...

Entretanto, parece que esses comentários não passam de burburinhos, já que Simone postou nessa quinta-feira, dia 23, uma montagem em que aparece com o maridão. Na legenda da publicação, ela ainda não polpou elogios a Kaká ao dizer que ele é o melhor pai do mundo e também contou que os dois vivem uma história de amor.

Nos comentários, o empresário não deixou de responder e declarou brincalhão:

Aí você me quebra... te amo, vida! Vem correr comigo aqui fora porque já estou no foco...

Carlinhos Maia também deixou um recadinho:

Amores meus.

Assim como Antonia Fontenelle:

Coisas mais bonitas de se ver.