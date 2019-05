Kourtney Kardashian sente orgulho da relação que mantém com o ex, Scott Disick, e a namorada dele

23/05/2019 | 14:11



Kourtney Kardashian é capa e recheio da nova edição da Paper Magazine! Além de um lindo ensaio fotográfico, a empresária falou sobre seu mais novo projeto: um site, chamado Poosh! O nome, inclusive, foi inspirado no apelido que ela deu à filha, Penelope. A ideia é que o site sirva para dar dicas de estilo de vida, com receitas de pratos, produtos para casa e etc.

Porém, ela não deixou de falar sobre como ficou famosa, em primeiro lugar. Ao lado de sua família, ela é destaque do Keeping Up With the Kardashians, que está há anos no ar. Ao opinar sobre como esse reality show faz tanto sucesso, Kourt disse:

- Eu apenas nunca realmente pensei nisso. Eu nunca achei que fosse se tornar algo, mas tudo aconteceu tão rápido. (...) Ganhamos autorização para continuar imediatamente.

Além disso, ela falou sobre sua relação com o ex, Scott Disick, com quem tem três filhos: Mason, Penelope e Reign. Atualmente, Scott namora Sofia Richie, e contou que a relação com o casal é provavelmente a coisa que eu mais tenho orgulho. Inclusive, recentemente, Kourt viajou com os dois e as crianças e falou sobre o assunto:

- Eu não acho que vamos viajar sempre juntos, mas eu amo o fato de ser convidada.

E sabe o que ela tem vontade de fazer um dia? Fugir!

- Eu sempre digo que eu quero me mudar e apenas ficar longe de tudo. Velejar. Ninguém nunca vai me ver de novo.

Além disso, acrescentou para onde ela iria:

- Eu fico pensando em lugares diferentes, mas então eu visito esses lugares e penso: Não, não é esse o lugar, mas fico feliz por ter vindo. Nós acabamos de ir para a Finlândia. Eu fiquei, tipo: Ok, foi ótimo visitar, mas não vou me mudar para a Finlândia. Talvez Noruega. Suíça? Tenho muitas ideias.

E falando em fugir, Kourt também declarou o que ela acharia caso as câmeras se desligassem e não existisse mais o reality que tornou sua família famosa:

- Eu ficaria muito feliz. Eu ficaria muito feliz, enfatizou.