Nanda Costa e Lan Lanh estão morando juntas em cobertura: - É nosso pedacinho do céu

23/05/2019 | 14:11



Nanda Costa e Lan Lanh são um dos casais mais fofos que existem! Elas estão juntas há cinco anos e agora estão prontas para uma nova fase: vão morar juntas!

Elas já estavam vivendo no mesmo condomínio, cada uma em seu apartamento. Agora, irão esvaziar suas casas e ir para uma cobertura de 200 metros quadrados. Nanda contou à Marie Clair que estava passando mais tempo na casa da namorada do que na sua e, por isso, resolveu se mudar:

- A Lan adora fazer uma feira e eu não tenho paciência, então na casa dela sempre tinha comida. Na hora de dormir, sempre optávamos pela casa dela porque na minha não tinha comida, então meu apê virou apenas um closet.

A percussionista ainda completa a fala da amada:

- Ficamos desse jeito por quase cinco anos e a Nanda começou a procurar um lugar para nós duas. Não tinha mais como deixar as coisas dela apenas em uma mesinha de cabeceira.

Lan Lanh disse à revista que as duas dividem tudo, menos as escovas de dentes! Ela disse que as duas estão amando o novo espaço e Nanda completa:

- É nosso pedacinho do céu. Estamos muito felizes.

Nessa quinta-feira, dia 23, Nanda também declarou seu amor pela sua amada, que completou 51 anos de idade. Ela postou um vídeo com uma música romântica e escreveu:

Todos os meus dias são dela e com ela! Parabéns, minha deusa do amor.