23/05/2019 | 13:24



Os canais Paramount, MTV e Comedy Central vão exibir um making of inédito e exclusivo com bastidores do filme Rocketman, que conta a história de Elton John e que vai estrear no dia 30 nos cinemas brasileiros.

O especial As Músicas de Rocketman estreia nesta quinta-feira, 23, às 21h, no Paramount Channel, na sexta, 24, às 20h30, na MTV, e, às 22h, no Comedy Central.

Com 30 minutos de duração, atração mostra o set de produção, estúdios e intimidades de Sir John. Dirigido por Dexter Fletcher e protagonizado por Taron Egerton, a obra narra a história do músico desde garoto até chegar ao topo, como destacado astro do rock. O filme chega aos cinemas no dia 30.