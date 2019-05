Onyx diz que governo pretende fazer apensamentos em reforma tributária da Câmara

23/05/2019 | 13:16



Em café da manhã com jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que "vai avaliar" a reforma tributária de autoria do líder do MDB na Câmara, Baleia Rossi (SP), aprovada na quarta-feira, 22, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A informação é da Band News.

De acordo com a rádio, o presidente foi interrompido pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que anunciou que o governo fará um "apensamento" na proposta da Câmara, ou seja, tentará incluir propostas dentro do texto que já está em tramitação no Legislativo.

Na quarta, o secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, já havia afirmado que o governo vai apoiar o projeto de reforma tributária aprovado na CCJ da Câmara.

O presidente Jair Bolsonaro e ministros passaram cerca de um hora reunidos com jornalistas convidados de portais, rádio e televisão. Nenhum grande jornal impresso ou agência de notícias foi convidado para o café.