Amigo de Meghan Markle revela como duquesa reagiu ao receber homenagem de Beyoncé e Jay-Z

23/05/2019 | 13:11



Meghan Markle ficou realmente surpresa com a homenagem que recebeu de Beyoncé e Jay-Z durante o Brit Awards 2019. Pelo menos é o que disse o amigo e maquiador pessoal da esposa do príncipe Harry, Daniel Martin, em entrevista ao canal de TV CBS News. No bate-papo, ele contou que ele foi o responsável por avisar Meghan da homenagem.

Eu mandei a foto para ela. Eu acho que mandei a foto dos dois posando em frente ao quadro e apenas escrevi: garota!, explicou Martin

Em seguida, Meghan responde apenas com um emoji:

E ela me respondeu com um emoji com os olhos arregalados, completou ele.

O casal venceu na categoria Melhor Conjunto e gravou um vídeo de agradecimento já que não pode ir à Europa para receber o prêmio em mãos na época. No registro, de uma forma inusitada, mas engraçada, os dois fizeram referência ao videoclipe de Apeshit, gravado no museu do Louvre, em Paris, França, ao aparecerem na frente de uma quadro enquanto agradeciam. Na teoria, a pintura deveria ser a de Monalisa, de Leonardo Da Vinci, porém quem estava lá era, ninguém mais, ninguém menos, que Meghan Markle.

Já no Instagram, Beyoncé esclareceu o real o motivo de ter lembrado de Markle. Segundo a cantora, mostrar a Duquesa de Sussex se deu como uma homenagem ao Mês da História Negra nos Estados Unidos: Obrigada aos Brits pelo prêmio de melhor grupo internacional. Eu ganhei esse prêmio em 2002 com minhas melhores amigas, Kelly e Michelle [as Destiny's Child]. Tenho muita sorte de estar em outro grupo com meu outro melhor amigo, o maior Hova de todos os tempos [Jay-Z]. Em honra ao mês da história negra, nós nos curvamos a uma de nossas Monas com Melanina [Meghan Markle]. Parabéns por sua gravidez! Desejamos a você muita alegria, declarou.