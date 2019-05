Técnico do PSG admite chance de saída de Neymar e Mbappé: 'Tudo pode acontecer'

23/05/2019 | 12:34



Mesmo sendo um dos times mais ricos do mundo, o Paris Saint-Germain também teme a saída de suas estrelas. O técnico alemão Thomas Tuchel disse nesta quinta-feira que "tudo pode acontecer" na próxima janela de transferências ao ser perguntado sobre a possibilidade de a equipe perder Neymar e Mbappé.

"Isso é futebol, então tudo pode acontecer. Eu não sou ingênuo. A janela de transferências é louca, e muitos clubes estão buscando comprar. Se você está me perguntando como treinador, então sim, quero que eles fiquem aqui. Mas se isso não acontecer, encontraremos soluções", disse o comandante.

Tuchel deu a declaração na entrevista coletiva que antecedeu o último compromisso do PSG no Campeonato Francês, contra o Reims, nesta sexta-feira, às 16h05 (horário de Brasília), nesta sexta-feira.

Além disso, em tom de mistério, revelou já ter conversado com Neymar sobre o seu futuro. "Eu e Neymar conversamos sobre a próxima temporada, mas o que foi dito ficará entre nós", revelou o treinador

Neymar já tem seu nome ligado ao Real Madrid há alguns meses, mas agora parece que Mbappé pode se tornar o grande investimento do gigante espanhol para reestruturar sua equipe. Na última quarta-feira, o diário esportivo espanhol Marca disse que o presidente da equipe da capital espanhola, Florentino Pérez, aguardaria uma sinalização de um dos dois jogadores sobre a vontade de mudar de ares para abrir negociações.

Tuchel também comentou a declaração de Mbappé, que durante a entrega da prêmio de craque do Campeonato Francês afirmou que gostaria de assumir novas responsabilidade, seja no PSG ou em outro lugar. "Eu fiquei um pouco dividido sobre as palavras de Kylian. Tem grandes metas e muita confiança, e decidiu fazer este discurso. Ele tem ideias e é muito inteligente. E também é convidado a tomar a responsabilidade aqui no PSG a cada dia. Ele não precisava de um discurso para isso", afirmou.