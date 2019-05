do Dgabc.com.br



23/05/2019 | 12:31



Policiais Militares do 6º Batalhão de São Bernardo prenderam, na noite desta segunda-feira (22), Anderson Henrique, foragido da Justiça por ter fugido da penitenciária de Franco da Rocha. O homem foi encontrado no morro da Toledana, em São Bernardo. Este é o terceiro procurado que a equipe do Batalhão encontrou na última semana.

De acordo com a polícia, a equipe buscava possível carga de cigarro roubada quando avistaram grupo de quatro homens, sendo que um deles correu quando viu a viatura se aproximando. Durante pesquisa, constataram que no último dia 25 Henrique fugiu do presídio.

Henrique foi encaminhado ao 6º DP (Baeta Neves).