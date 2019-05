23/05/2019 | 12:21



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse a senadores que a medida provisória (MP) da reforma administrativa chegará à Casa somente na próxima terça-feira, dia 28 de maio. O texto ainda depende de votação no plenário da Câmara. "Não dá tempo (de votar) hoje (quinta-feira, 23)", declarou. O anúncio do prazo será feito pelo parlamentar no plenário do Senado. A MP perde a validade no próximo dia 3 se não for aprovada no Congresso Nacional.