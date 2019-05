Ed Sheeran anuncia data de lançamento de mais um álbum colaborativo

23/05/2019 | 11:28



O novo álbum de Ed Sheeran, chamado No. 6 Collaborations Project, já tem data de lançamento: 12 de julho. O trabalho é composto por 15 músicas, todas feitas em parceria com algum artista que o cantor admira.

Na divulgação da data, Sheeran disse que, desde que produziu o EP No.5 Collaborations Project, queria fazer outro. "Então, eu iniciei o No.6 no meu laptop quando estava em turnê no ano passado", contou.

"Eu sou um grande fã de todos os artistas com quem colaborei e foi muito divertido de fazer (o novo álbum)", comentou Sheeran. A maioria dos nomes com quem o cantor fez parceria é desconhecida.

As únicas certezas são Justin Bieber, com quem ele lançou recentemente o single e videoclipe de I Don''t Care, Chance the Rapper e PnB Rock.