Obituário - 22 de maio de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/05/2019 | 11:34





DIÁRIO DO GRANDE ABC



Quarta-feira, 22 de maio de 2019



www.dgabc.com.br/obituarios





Santo André



Oliveiros João Francisco, 94. Natural de Arceburgo (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 16, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Arnaldo Mazzolin, 88. Natural de São Paulo (SP). Residia em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Crematório Bosque da Paz, em São Paulo (SP).



Ana dos Santos Casimiro, 78. Natural de Congonhas (PR). Residia em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Jardim da Colina.



Miyoko Oshiro, 68. Natural de Herculândia (SP). Residia em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Juraci Oliveira Costa, 67. Natural de Itabuna (BA). Residia em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.



Maria José Pereira, 66. Natural de Jaboatão (PE). Residia em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.





Santo André, segunda-feira, dia 20 de maio



Olímpia Andrade de Souza, 92. Natural de Monte Azul (MG). Residia em Santo André. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Luzia Maria de Siqueira, 85. Natural de Mairi (BA). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Eva Bueno Duarte, 85. Natural de Guareí (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 20. Jardim da Colina.



Eulina Maria da Conceição, 80. Natural de Surubim (PE). Residia em Utinga, Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Benvindo José da Silva, 79. Natural de Tupã (SP). Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.



Rui Carlos Colicchio, 60. Natural de Birigui (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Autônomo. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.





São Bernardo, quarta-feira, dia 15 de maio



Anizio Casaque, 85. Natural de Urupês (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.



Clemira Antonia Flores, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.





São Bernardo, quinta-feira, dia 16 de maio



Julia Postigo Raimundo, 86. Natural de Mirassolândia (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.



Edvaldo Ermano Santos, 74. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.



Maria Emília Rosalin, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.



Ademar Lopes da Silva, 64. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 16. Memorial Phoenix, em Santo André.



Maria das Graças Litano, 63. Natural de Jundiaí (SP). Residia no Jardim Copacabana, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.





São Bernardo, quinta-feira, dia 17 de maio



João Antonio de Amorim, 84. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.



Dirce Ruiz Caviquio, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 17, em São Bernardo. Jardim da Colina.



Vitalina Pasqualini, 79. Natural de Rafard (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina



Clarice Leite Lopes, 75. Natural de Garanhuns (PE). Residia em São Paulo (SP). Dia 17, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).



Francisco Fereira de Moura, 72. Natural de Serrita (PE). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.



Boaz Rodrigues da Silva, 64. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Belita, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.



Ivanete Cordeiro, 60. Natural de Caratinga (MG). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.





São Bernardo, sábado, dia 18 de maio



Toshiyas Sugawa, 96. Natural de Mie, Japão. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.



Maria Mendes, 92. Natural de Salto (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção, em Santo André.



Almerinda Maria de Jesus, 92. Natural de Anagé (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.



Severino Vital de Sena, 86. Natural de São José do Egito (PE). Residia em São Paulo (SP). Dia 18. Jardim da Colina.



Eduardo Barrionuevo, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.



Severina Maria Lopes da Silva, 72. Natural de Xexeu (PE). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.



Francisco Beserra de Araújo Filho, 69. Natural de Buique (PE). Residia em Nova Baeta, São Bernardo. Dia 18. Cemitério do Baeta.



Edmundo Simão da Silva, 65. Natural de Diadema. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.



Francisco Ervolino Neto, 64. Natural de Valparaíso (SP). Residia no Jardim das Palmeiras, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.





São Bernardo. Domingo, dia 19 de maio



Edval Boaventura de Melo, 78. Natural de Mucugé (BA). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.



Epaminondas Bastos Santos, 64. Natural de Ibirataia (BA). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.





São Bernardo, segunda-feira, dia 20 de maio



Emílio Michelini, 80. Natural de Braúna (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.





São Caetano



Rosa Barbeito Conde de Inigues, 90. Natural da Espanha. Residia na Vila Barcelona, em São Caetano. Dia 20, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



Guiomar Dantas Barcia, 87. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 19. Cemitério do Morumbi.



Clarice Alves de Oliveira, 86. Natural de Florence (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Maria Apparecida Radin, 81. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Adail Felix do Nascimento, 78. Natural de Parati (RJ). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Elair Vera Silva Rosa, 73. Natural de Porto Alegre (RS). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 19. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Ana Maria Kuz, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 19. Jardim da Colina.



Osmar Peghim, 64. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 19. Crematório.



Luiz Roberto de Souza, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Bela, em São Paulo (SP). Dia 19. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Júlio César Garcia dos Santos, 37. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Assunção. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.





Diadema, domingo, dia 19 de maio



Margarida do Nascimento Souza, 85. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.



Aluízio Ferreira de Lima, 77. Natural de Correntes (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.



Walter Filante, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Clímax, em São Paulo (SP). Dia 19. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Valmira Maria da Paixão, 66. Natural de Salvador (BA). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.



Maria Nunes de Almeida, 65. Natural de Taparuba (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.



José Cícero Moizes da Silva, 61. Natural de Terezinha (PE). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Cajuru (SP).



Ilma Vicentina da Silva, 58. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.



Rosana de Castro, 47. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.





Diadema, segunda-feira, dia 20 de maio



Maria Viana de Lima, 91. Natural de Quipapá (PE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.



Francisco Marcelino Inácio, 71. Natural de Tauá (CE). Residia no bairro Taboão. Dia 20. Cemitério Municipal.



Severino Carneiro de Araujo, 47. Natural de Paudalho (CE). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.



Fabiana Finoti, 38. Natural de Diadema. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 20. Vale da Paz.



Everson de Souza Praxedes, 32. Natural de Diadema. Residia no Parque Sete de Setembro, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.



Caique Bittencourt de Paula, 22. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.





Diadema, terça-feira, dia 21 de maio



Iraci Maria da Silva, 82. Natural de Altinho (PE). Residia no Jardim Maria Helena, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.





Mauá



Beltran Segoria Cortes, 81. Natural do Chile. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Edmilton Dias da Rocha, 58. Natural de Baraçulândia (TO). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 20, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.





Ribeirão Pires



Hiroko Tahahashi, 74. Natural de Mauá. Residia em Ribeirão Pires. Dia 16, em São Bernardo. Jardim da Colina.