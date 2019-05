Tricolor para em Douglas e perde do Bahia no Morumbi

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



23/05/2019 | 11:31



São Paulo testou a paciência do torcedor, ontem, no Morumbi. Outra vez contra o Bahia, adversário do fim de semana pelo Brasileirão, o time teve a mesma dificuldade para se infiltrar na defesa nordestina e ainda sofreu contra-ataque fulminante, que definiu a vitória dos visitantes por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Agora, no confronto de volta, quarta-feira, na Fonte Nova, o Tricolor terá de fazer o que não conseguiu em 180 minutos: gols. Vitória pela diferença mínima leva a decisão aos pênaltis e, por dois tentos de vantagem, garante o São Paulo – o gol como visitante não é critério de desempate.

Está certo que a atuação do Tricolor não foi tão desastrosa. O goleiro Douglas Friedrich salvou o Bahia em pelo menos três oportunidades no primeiro tempo e a trave impediu o gol de Alexandre Pato, no segundo. O atacante ainda parou mais uma vez no goleiro baiano nos instantes finais da partida. Mas o torcedor esperava bem mais do time.

Sem Hernanes e Reinaldo, com Antony no banco de reservas pela primeira vez na temporada, o Tricolor perdeu criatividade. Éverton, mais uma vez, não entrou bem e Igor Gomes ficou sobrecarregado na armação das jogadas. Léo, ex-atleta do Bahia, fez bom jogo pela lateral esquerda.

Dentro do seu esquema, o Bahia esperava uma chance para contra-atacar. Teve ótima possibilidade com Fernandão, mas lento, ele não conseguiu finalizar bem a jogada. Percebendo o caminho, Roger Machado colocou Rogério avançado e o resultado foi imediato. O ex-jogador do Tricolor arrancou, brigou pela bola, que sobrou para Élber, livre na entrada da área, marcar e garantir a importante vitória.

“O goleiro Douglas fez quatro grandes defesas no jogo, teve ainda a bola na trave e não entrou. Erramos muitos passes no primeiro tempo, mas não dá tempo para ficar lamentando, porque no fim de semana já tem o clássico contra o Corinthians (em Itaquera)”, comentou o zagueiro Bruno Alves.