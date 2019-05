Palmeiras conta com falha de goleiro para vencer Sampaio

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



23/05/2019



Falha do goleiro Andrey, aos 46 minutos do segundo tempo, determinou a magra vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, ontem, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil – a volta será quinta-feira, em São Paulo. Apesar do resultado, que assegura ao Verdão o direito de atuar pelo empate o segundo jogo – gol fora de casa não é critério de desempate –, o resultado frustrou até os jogadores.

Felipão optou por escalação praticamente reserva. Do time que goleou o Santos no fim de semana apenas o volante Felipe Melo esteve em campo. Ainda assim, pela diferença de investimento entre os clubes – os maranhenses disputam a Série C do Brasileiro –, a expectativa era a de que o Verdão pudesse vencer com certa facilidade.

Os jogadores também acreditaram nisso. Tocaram a bola passivamente de um lado para o outro, até com certa falta de vontade em alguns momentos, principalmente Lucas Lima, responsável pela articulação. O Sampaio Corrêa fazia jogo dentro das suas possibilidade, apostando nos contra-ataques e ameaçou a meta de Fernando Prass algumas vezes.

Por mais que Felipão tenha colocado Deyverson e Dudu em campo, o time não reagiu. Achou que faria o gol a qualquer momento, mas não foi o que ocorreu. Nem mesmo pressionar o Palmeiras conseguiu.

A bola só entrou aos 46 minutos. Moisés resolveu cobrar falta da intermediária, rasteira, e o goleiro Andrey aceitou.

Mesmo assumindo que o time esteve abaixo, Moisés comemorou. “Não fizemos bom jogo, temos de assumir. Mas é difícil pegar time fechado, gramado pesado, mas conseguimos bom resultado”, comentou.

Do outro lado, Andrey explicou o lance. “Foi um erro técnico. Todos me conhecem, eu tenho o hábito de soltar pouco a bola. Poderia ter colocado ela para escanteio. Mas optei em ficar com ela. Campo molhado, bola lisa, acabou soltando, subindo e indo para o gol”, lamentou o goleiro.