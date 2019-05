Canal Disney Júnior publica vídeo para apresentar Jasmine, de 'Aladdin'

23/05/2019 | 11:15



Quem foi criança nos anos 1990 e fã de Aladdin, da Walt Disney Pictures, conhece, de cor e salteado, as características dos personagens marcantes do desenho. Mas como explicar para uma criança de nove anos, por exemplo, quem foi a princesa Jasmine?

O canal Disney Júnior decidiu criar um vídeo, narrado por crianças, que é basicamente um resumo do perfil da princesa. Jasmine é a filha do sultão de Agrabah, que anseia por experimentar a vida além dos muros do palácio. Generosa, corajosa e determinada, Jasmine sonha em ser livre para tomar suas próprias decisões e vai em busca do seu destino, despedindo-se do palácio e indo para as ruas da cidade.

Lá, ela conhece o plebeu Aladdin e pouco a pouco percebe que eles têm muito em comum. Quando Jafar, o vizir do sultão, ameaça dominar o reino, Jasmine, Aladdin e um gênio divertido unem forças para pôr fim aos seus planos.

Sucesso há quase 30 anos, Aladdin estreia na versão live-action nesta quinta-feira, 23. No filme, a personagem Jasmine - interpretada por Naomi Scott - promete ter um destaque especial, inspirando novas gerações com sua personalidade forte e determinada.

A história, lançada na versão animada, em 1992, também pode ser conferida na série de conteúdos especiais do canal do Disney Junior. A série conta os clássicos da franquia Disney Princesa de forma resumida, em até cinco minutos, com narração especial feita por crianças de maneira divertida.

Assista ao vídeo no endereço eletrônico a seguir: (https://youtu.be/GoZhTZRzNBM).