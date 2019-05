Luxo: Spa em Dubai tem tratamentos com orquídea negra e geleia real

Redação



23/05/2019 | 10:18

O Guerlain, spa em Dubai, fica dentro do hotel One&Only The Palm. Recentemente, o local introduziu oito novos tratamentos à sua lista. A renomada marca parisiense fornece terapias personalizadas, que garantem beleza duradoura e restauração da vitalidade do corpo. Por conta de tudo isso, o centro de bem-estar é o local perfeito para relaxar após um dia de passeio pela cidade dos Emirados Árabes.

Spa em Dubai: novidades de luxo

Divulgação Spa é opção para aproveitar em Dubai

A unidade do One&Only The Palm é o único spa da marca Guerlain nos Emirados Árabes Unidos. O local conta com tratamentos exclusivos e dispõe de suítes individuais, uma suíte para casais, uma suíte privativa com Hammam, bem como uma sala de relaxamento, piscina privativa e lounge.

Vale destacar que, para momentos de puro deleite em completa privacidade, o Guerlain Spa no One&Only The Palm oferece o “ladies’ morning”. A ação rola das 10h às 13h, de domingo à quarta-feira, com descontos especiais em todos os tratamentos.

Tratamentos estéticos

A gama de tratamentos expandida inclui a experiência “orchidée impériale black”, um tratamento de uma hora, e uma série de quatro sessões que usam a orquídea negra originária do Peru. Esta opção antienvelhecimento combina a tecnologia blackimmune da guerlain, que atinge 95% das células envolvidas no sistema de autodefesa da pele, com técnicas para restaurar a firmeza, a densidade e a elasticidade.

Também é possível experimentar a gama abeille royale, derivada do mel e da geleia real da black bee, usada no tratamento “abeille royale honey Repair”. Ele combina movimentos personalizados com produtos compostos por ingredientes ativos.

Para um efeito de brilho imediato, o Spa Guerlain introduziu o “eye focus”, uma opção de 45 minutos dedicada à área do contorno dos olhos, proporcionando um efeito de lifting natural. Já o “skin light” aumenta o brilho imediato utilizando a gama orchidée impériale, que promete valorizar a luz natural da pele.

Massagens

A nova massagem de beleza “body lift”, é ideal para quem busca um efeito de juventude, restaurando a luminosidade da pele e garantindo firmeza para rosto e corpo. Já a opção“beauty lift” é específica para os músculos faciais e suaviza rugas, linhas de expressão e ativa a microcirculação.

O “body lift” é uma massagem profunda nas costas, seguida por uma série de movimentos fluidos que ajudam a esculpir o corpo e a firmar a silhueta. Já o “feminine beauty ritual” alivia dores secundárias, proporcionando um efeito calmante e uma sensação de bem-estar. Quem tem problemas nos ligamentos e tendões pode optar pelo ““body suppleness harmony ritual”.

