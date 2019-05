Bianca Bellucci



Se sua dúvida é como fazer figurinhas no WhatsApp, saiba que essa não é das tarefas mais intuitivas. Isso porque você terá que baixar dois aplicativos: um serve para recortar a imagem e o outro para transformá-la em sticker. Mas nada que uma pitada de paciência e um pouco de habilidade motora não cumpram essa missão com facilidade.

Abaixo, veja como realizar o procedimento em dispositivos com sistema operacional Android e iOS.

Como fazer figurinhas no WhatsApp: Android

1. Após fazer o download do aplicativo Apagador de fundos (Background Eraser), clique em “Load a photo” e selecione a imagem que você quer transformar em figurinha.

2. Arraste as setinhas para cortar a imagem. O ideal é deixá-las o mais próximo possível do foco principal da figurinha. Depois, clique em “Done”.

3. Use a ferramenta “Magic” para remover o fundo da imagem de forma rápida. Depois, escolha a opção manual para recortar detalhes. Ao finalizar, clique em “Done”.

4. Verifique se o fundo foi apagado completamente e aperte o botão “Save”.

5. Dê um toque em “Use as WhatsApp Sticker”. Você será redirecionado para fazer o download do aplicativo Adesivos Pessoais (Personal Stickers).

6. Crie uma pasta para o WhatsApp e pronto! Agora, todas as figurinhas criadas no Apagador de fundos (Background Eraser) serão automaticamente direcionadas ao arquivo.

Como fazer figurinhas no WhatsApp: iOS

1. Faça o download do aplicativo Background Eraser: superimpose. Depois, clique no ícone do canto superior esquerdo e selecione a imagem que será transformada em figurinha.

2. Clique em “Crop” e arraste as setas até enquadrar o conteúdo que será transformado em sticker. Ao terminar, selecione “done”.

3. Dê um toque em “Erase”. Limpe o fundo e, no final, aperte “done”.

4. Vá até o ícone de compartilhamento no canto superior direito. Agora, selecione o tamanho da imagem que você preferir e a opção “PNG”. Depois, clique em “Save”.

5. Está na hora de usar o segundo aplicativo: WSTicK. Aqui, clique no sinal “+” para criar uma pasta de figurinhas.

6. Preencha os campos solicitados, selecione as figurinhas criadas (é necessário separar ao menos três) e clique em “Salvar” ao terminar.

7. Pronto! O pacote estará disponível no WhatsApp e poderá ser aumentado quando você desejar.

