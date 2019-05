Dólar sobe em linha com exterior em meio à piora de tom entre EUA e China

23/05/2019 | 10:10



Após dois dias em queda, o dólar opera em alta no mercado à vista nesta quinta-feira, 23, em linha com a valorização predominante da moeda americana no exterior em meio a uma piora de tom na guerra comercial entre EUA e China.

A ata da mais recente reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), divulgada pela manhã, destacou os riscos negativos relacionados à saída do Reino Unido da União Europeia (UE) e a ameaça imposta pelo protecionismo.

Para o BCE, esses fatores têm o potencial de afetar a confiança e respingar de forma negativa sobre a atividade na zona do euro. Assim, as perspectivas globais continuam atreladas ao risco de uma escalada nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China, diz o documento.

No campo político local, o operador Luis Felipe Laudísio dos Santos, da Renascença DTVM, destaca que a Câmara deve concluir nesta quinta-feira a aprovação da Medida Provisória 870, da reforma administrativa, e a reforma tributária também está evoluindo em comissões. Para ele, a ida do Coaf para o Ministério da Economia pode ser vista como uma "derrota" do governo, mas não deve ter grandes reflexos ou repercussão nos preços dos ativos locais.

Nesta quarta-feira, segundo Santos, vimos pequena alteração de posição cambial, com os investidores estrangeiros zerando posição comprada em 5.445 contratos (US$ 272.250 milhões) e com Fundos Nacionais na contraparte geral. "Hoje, as moedas em geral estão se desvalorizando frente ao dólar, com as de países emergentes puxando a fila", comenta.

Às 9h19, o dólar à vista subia 0,39%, aos R$ 4,0559. O dólar futuro para junho estava em alta de 0,37%, a R$ 4,0590.

Vale destacar que, mesmo após ter acumulado perdas em torno de 1,5% nas últimas duas sessões, a moeda americana ainda carrega ganho de cerca de 3,35% em maio e de 4,70% em 2019 até o momento.