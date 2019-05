Kim Kardashian é acusada de colocar quarto filho em risco após postar foto do bebê nas redes sociais

23/05/2019 | 10:11



Após anunciar o nome do quarto filho e surpreender todo mundo, Kim Kardashian foi alvo de críticas ao postar uma foto de Psalm West em suas redes sociais! A empresária, que já era mãe de três crianças, North, Saint e Chicago, foi até o Twitter para mostrar uma mensagem que trocou com o marido, Kanye West, em que mostrava o recém-nascido dormindo. Mas, o que a estrela de Keeping Up With The Kardashians não esperava era uma chuva de acusações dizendo que ela estava colocando o pequeno em risco!

No registro, Psalm, que nasceu no dia 10 de maio, aparece dormindo, de costas, enquanto usa um gorro e se aconchega nos cobertores. Enquanto muitos fãs se encantaram com a foto, vários outros temeram pela segurança da criança, acusando Kim de colocá-lo em perigo de Síndrome da Morte Súbita Infantil (SMSI), que é o óbito inesperado de um bebê de até um ano de vida no qual a autópsia não consegue apontar a causa e que é muito comum durante o sono.

Parabéns pelo aumento da família. Com grande visibilidade, vem uma grande responsabilidade. O berço é bonito, mas nenhum bebê está seguro com muitas almofadas e cobertores soltos. Nós perdemos milhares de pequenos bebês a cada ano para sufocação acidental, escreveu uma internauta usando a hashtags SafeSleep.

Você DEVE tirar toda essa porcaria do berço e permitir que seu bebê tenha um ambiente seguro para dormir. Isto é, na melhor das hipóteses, terrível e, pior, uma armadilha, disse outro seguidor.

No entanto, não foram somente os fãs que se pronunciaram. Médicos também falaram sobre sua preocupação, como, por exemplo, a pediatra e autora Dra. Jen Trachtenberg.

Parabéns pelo seu bebê adorável, como pediatra, eu só quero que os pais saibam que a melhor maneira de reduzir o risco de SMSI é dormir de costas, usar um colchão firme no berço - sem cobertores, travesseiros, camas macias, posicionadores de sono, brinquedos de pelúcia... Como uma grande influenciadora digital, Kim Kardashian, muitas pessoas a seguem e pode ser confuso ao ver essas adoráveis imagens de bebês e depois pensar que é seguro fazer isso com o próprio filho.

Até o momento, não houve nenhum pronunciamento oficial sobre as acusações online e a única informação nova a que se tem a respeito do bebê é o significado de seu nome nada comum! Em entrevista ao Entertainment Tonight divulgada na última quarta-feira, dia 22, Kris Jenner revelou a origem de Psalm, que na tradução para o português significa Salmo.

A inspiração foi o livro dos Salmos na Bíblia. Eu acho que é apenas uma maneira maravilhosa de celebrar como eles se sentem neste momento da vida. E ele é uma bênção, então é perfeito.