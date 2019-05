Após bronca coletiva no Desafio de Elimação do Top Chef, Maíra Knox se torna a nona eliminada do programa

23/05/2019 | 10:11



Após ter causado no Desafio dos Restaurantes, vimos Maíra Knox levar a pior no Desafio de Eliminação e ser a nona eliminada do programa Top Chef Brasil, que foi ao ar na última quarta-feira, dia 22.

Neste programa, os participantes tiveram o Teste de Fogo de montar uma sobremesa focando no uso e no preparo de massa folhada. Sob os olhares atentos dos jurados Emmanuel Bassoleil, Ailin Aleixo, Felipe Bronze e do convidado Rafael Barros, especialista na técnica de patissêrie - modo francês de fazer bolos e doces -, os concorrentes tiveram duas horas e 15 minutos para cumprirem a missão que garantiu imunidade a apenas um deles!

Quem conseguiu sentir o doce sabor da vitória foi Antonio Mendes que, além de ter garantido mais uma semana no programa, ainda recebeu um baita de um elogio de Rafael:

- Eu vi que aquela sobremesa poderia ser vendida em qualquer confeitaria do país, estava muito bacana.

Entretanto, como nem tudo são flores, no Desafio de Eliminação os colegas dele tiveram que preparar uma parte do porco, escolhida por sorteio, com uma quantidade limitada de ingredientes. No final, o prato de todos foram criticados por Felipe Bronze:

- Foi surpreendente. Eu senti um relaxamento de vocês, como se [carne de porco] fosse um prato que vocês dominam. No prato de todos vocês faltou alguma coisa para ser Top Chef.

Apesar disso, Maíra foi quem se deu pior porque, ao optar por assar um pernil inteiro, não usou astúcia, ainda segundo Felipe:

- Você maltratou o bichinho. Você pegou um corte que estava longe de ser fácil. Você deveria ter planejado melhor o seu prato porque ninguém falou que você tinha que assar o pernil inteiro. Estava seco e sem sabor.

Logo após o anúncio de sua saída, ela - que estava disputando uma vaga com Gabriel Vidolin - deu um abração no amigo e ouviu o seguinte:

- Eu te amo tanto.

Sem conter a emoção, Gabriel ainda declarou:

- Eu e Maíra foi amor a primeira vista. A gente praticamente casou e agora nossa lua de mel chegou ao fim.

No Twitter, vários internautas ficaram tristes com a saída dela, incluindo Bia Leitão, ex-participante do programa, que escreveu o seguinte:

Ah Maíra, minha loira! Vem quebrar tudo aqui fora!

O que você achou desta eliminação? Para quem vai sua torcida?