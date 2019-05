Público, privado e oculto

Do Diário do Grande ABC



23/05/2019 | 10:01



A equipe de reportagem deste Diário foi proibida ontem de acompanhar reunião do conselho superior da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano) na qual ocorreram eleição interna e também debate sobre o suposto desvio de R$ 1,2 milhão, que teria acontecido quando a entidade estava sob o comando de Walter Estevam Júnior.

O dinheiro foi repassado pela Prefeitura para a realização de campanha de Natal em 2016, mas a entidade não prestou contas de forma adequada e, dessa forma, o TCE (Tribunal de Contas do Estado) considerou irregular o contrato e orientou pela devolução dos valores aos cofres públicos. Fato divulgado por este jornal em abril.

Ontem, ao fechar as portas para a imprensa, a entidade no mínimo demonstrou falta de transparência. Ou nenhum desejo em colaborar para a elucidação dos fatos. A começar pelo atual presidente da Aciscs, Moacir Passador Junior, que barrou o acesso com a alegação de que se tratava de entidade privada e que, por isso, não permitiria a entrada.

Presidente, a associação que o senhor dirige pode até ser privada, mas o dinheiro em questão é público. Foi repassado pelo Poder Executivo, ou seja, pertence aos munícipes de São Caetano. Assim, o senhor não negou esclarecimentos ao Diário, mas sim aos moradores da cidade em que seus negócios e de todos os associados estão sediados.

A Aciscs, de acordo com o que mostra o TCE, foi pouco transparente no acerto de contas e permanece agindo de tal forma. O que não combina com uma instituição histórica, que atua no município desde fevereiro de 1938 e que tanto fez para o desenvolvimento do comércio e indústria da cidade.

A Aciscs reúne centenas de empresários éticos. Pessoas que devem se sentir incomodadas em ver a entidade que os reúne envolvida em tamanho escárnio. Senhores e senhoras que não compactuam com a falta de lisura demonstrada pelo presidente da época dos fatos nem com a truculência do atual. E que, certamente, se mobilizarão para limpar o bom nome da Aciscs.